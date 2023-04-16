МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. "Henkel Россия", которая с начала года ведет свою деятельность в стране как самостоятельная компания под названием Lab Industries, начала русифицировать бренды из своего портфеля, несмотря на то, что сделка по продаже активов еще не завершена, убедился корреспондент РИА Новости. Хуже Бермудского треугольника: как перестать тратить деньги в магазинах

Так, в отечественных магазинах и на маркетплейсах стали появляться товары бренда в прежнем дизайне, но с названиями на русском языке. Например, кондиционер для белья Vernel стал "Вернель", порошок для стирки Persil теперь "Персил", а туалетные блоки Bref — "Бреф". Также в одной из карточек товара на Ozon указано — "Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось".

В самой Lab Industries подтвердили агентству, что с января текущего года "Henkel Россия" ведет свою деятельность как самостоятельная компания под новым коммерческим названием, при этом сделка по продаже активов в стране, по их словам, находится на финальном этапе. "До подписания мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию: ни о сделке, ни о бизнес-планах в отношении продуктового портфеля или отдельных брендов. В то же время мы можем подтвердить, что "Вернель" производится компанией Lab Industries", — добавили там.

В Ozon рассказали, что "названия некоторых брендов компании Henkel русифицировал сам производитель". Там подчеркнули, что фактически ничего, кроме написания кириллицей вместо латиницы, не изменилось, а товар производится на тех же предприятиях и так же проверяется перед продажей, как и до смены написания названия. В России открылся первый магазин с аналогами товаров IKEA

Управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена также отметила, что, вероятно, такие изменения продиктованы решением компании, а не, например, действующими нормативными актами, в том числе законом о госязыке. "Обоснованным видятся иные причины в изменении названий, например, ребрендинг компаний", — уточнила она.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании — клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие. Прошлой весной компания заявила, что выходит из бизнеса в России. После завершения продажи Henkel намерена отказаться от контроля над всей деятельностью проданного российского бизнеса.