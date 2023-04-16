Российское подразделение Henkel начало русифицировать бренды до завершения продажи активов
МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. "Henkel Россия", которая с начала года ведет свою деятельность в стране как самостоятельная компания под названием Lab Industries, начала русифицировать бренды из своего портфеля, несмотря на то, что сделка по продаже активов еще не завершена, убедился корреспондент РИА Новости.
Так, в отечественных магазинах и на маркетплейсах стали появляться товары бренда в прежнем дизайне, но с названиями на русском языке. Например, кондиционер для белья Vernel стал "Вернель", порошок для стирки Persil теперь "Персил", а туалетные блоки Bref — "Бреф". Также в одной из карточек товара на Ozon указано — "Мы поменяли буквы, но ничего не изменилось".
В самой Lab Industries подтвердили агентству, что с января текущего года "Henkel Россия" ведет свою деятельность как самостоятельная компания под новым коммерческим названием, при этом сделка по продаже активов в стране, по их словам, находится на финальном этапе. "До подписания мы не можем предоставить какую-либо дополнительную информацию: ни о сделке, ни о бизнес-планах в отношении продуктового портфеля или отдельных брендов. В то же время мы можем подтвердить, что "Вернель" производится компанией Lab Industries", — добавили там.
В Ozon рассказали, что "названия некоторых брендов компании Henkel русифицировал сам производитель". Там подчеркнули, что фактически ничего, кроме написания кириллицей вместо латиницы, не изменилось, а товар производится на тех же предприятиях и так же проверяется перед продажей, как и до смены написания названия.
Управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Кучерена также отметила, что, вероятно, такие изменения продиктованы решением компании, а не, например, действующими нормативными актами, в том числе законом о госязыке. "Обоснованным видятся иные причины в изменении названий, например, ребрендинг компаний", — уточнила она.
Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании — клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие. Прошлой весной компания заявила, что выходит из бизнеса в России. После завершения продажи Henkel намерена отказаться от контроля над всей деятельностью проданного российского бизнеса.
https://1prime.ru/business/20230416/840387329.html