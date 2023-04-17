МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) сообщает, что руководители украинских компаний ожидают рост потребительских цен до 20,7% в течение следующих 12 месяцев, при этом одновременно смягчают свои негативные оценки инфляции. В Словакии утвердили запрет на импорт некоторых украинских товаров

"В следующие 12 месяцев ожидается: более низкая инфляция — рост потребительских цен на 20,7% (в предыдущем квартале – 23,3%), Уровень потребительских цен в феврале 2023 составил 24,9%", — говорится в отчета НБУ "Деловые ожидания предприятий Украины", опубликованном на сайте регулятора.

Согласно данным опроса, по сравнению с предыдущим кварталом возросла доля респондентов, ожидающих инфляцию до 20%, при этом уменьшилась доля ожидающих инфляцию свыше 30%.Сообщается, что предприятия "существенно ослабили свои негативные ожидания" по динамике объемов производства товаров и услуг, баланс "минус" 16,7% (в IV квартале 2022 года – "минус" 32,3%), "динамика смягчения" наблюдается уже третий квартал подряд.

Руководители компаний также ожидают "незначительное ослабление девальвационных процессов", среднее значение обменного курса на уровне 42,18 гривны за доллар (в IV квартале 2022 года – 42,59 гривны за доллар). СМИ: Запад передумал поддерживать экономику Украины

Очередной опрос нацбанком Украины был проведен в период с 30 января по 28 февраля 2023 года. В опросе приняли участие 644 предприятий из 21 региона страны.

Как сообщала ранее госслужба статистики, инфляция на Украине в марте в годовом выражении составила 21,3%. Ранее глава нацбанка Андрей Пышный заявлял, что инфляция в стране остается на высоком уровне, по прогнозам регулятора, в 2023 году она замедлится до 18,7% с 26,6% в 2022 году.