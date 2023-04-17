МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, завершила продажу ресторанов KFC в России ижевскому франчайзи, компании "Смарт Сервис", сообщается в пресс-релизе Yum! Brands. В США рассказали, как Россия может обходить потолок цен на нефть

"Yum! Brands завершила уход с российского рынка, продав свой бизнес KFC в России местному оператору "Смарт Сервис", — говорится в сообщении.

Сделка включает в себя все рестораны KFC в России, операционную систему, права мастер франшизы и торговую марку бренда Rostic's. Отмечается также, что в рамках договора "Смарт-Сервис" согласилась отвечать за ребрендинг ресторанов на Rostic's, а также сохранение рабочих мест всей российской команде. На начальном этапе компания переведет более чем 100 российских ресторанов KFC на новый бренд.

В начале марта 2022 года Yum! Brands сообщила о приостановке деятельности в России 70 ресторанов, принадлежащих непосредственно KFC. В конце ноября ФАС удовлетворила ходатайство ижевского франчайзи KFC, ООО "Смарт Сервис Лтд", о приобретении российского бизнеса Yum! Restaurants. Сообщалось, что после заключения сделки "Смарт Сервис" будет владеть 70 ресторанами и станет франчайзером для 1058 партнерских ресторанов. При этом уточнялось, что как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат осуществлять свою деятельность под брендом Rostic's.

Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands свыше 55 тысяч ресторанов более чем в 155 странах. Международные бренды компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell.