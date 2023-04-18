МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. "Яндекс" выпустил в продажу в России новую умную колонку "Станция Макс", хаб для управления умным домом и умные датчики, поддерживающие протокол Zigbee, позволяющий устройствам взаимодействовать друг с другом без Wi-Fi; до конца апреля устройства начнут продавать также в Белоруссии и Казахстане, рассказали РИА Новости в компании. Раскрыт способ узнать, что смартфон "сливает" личные данные

"В России начались продажи новых устройств Яндекса для умного дома. Уже сегодня пользователи могут купить новую Станцию Макс, Яндекс Хаб и датчики с поддержкой протокола Zigbee. Умная колонка с Алисой стоит 29 990 рублей, Хаб — 4990, а датчики — по 1990 рублей. До конца апреля продажи стартуют в Беларуси и Казахстане", — говорится в сообщении.

Как рассказали в компании, пользователи могут объединить колонку с "Алисой" с датчиками и другими устройствами. "Многие сценарии будут работать даже без интернета: новые устройства Яндекса общаются между собой напрямую, по протоколу Zigbee, поэтому стабильнее работают и быстрее включаются", — уточняют в "Яндексе". Производятся устройства в Китае, локализацию в России компания пока не комментирует.

Сейчас "Яндекс" предлагает пять датчиков с Zigbee: датчик открытия окон и дверей, датчик движения и освещения, датчик температуры и влажности, датчик протечки и беспроводную кнопку. Как рассказывал руководитель умного дома Марат Мавлютов, новые устройства уже готовы к поддержке единого стандарта Matter, который унифицирует системы умного дома и позволит устройствам разных брендов работать друг с другом.

Ожидается, что Matter решит проблему несовместимости устройств разных брендов. "Яндекс" же обещает, что в будущем, когда появятся устройства с протоколом Matter, он автоматически обновит софт на новых устройствах, чтобы пользователям не пришлось покупать новые.

"Яндекс" выпустил свою первую колонку с "Алисой" в 2018 году. На тот момент устройство могло ставить музыку, отвечать на вопросы пользователя, а также было интегрировано с другими сервисами компании. В октябре 2021 года "Яндекс" выпустил устройство "Модуль", подключаемое через порт HDMI и делающее "умным" любой телевизор.

В сентябре прошлого года "Яндекс" и музыкальный сервис Cubic Music разработали новый навык для голосового помощника "Алисы", научив его запускать музыкальное сопровождение в кафе, спа-салонах и магазинах. А в конце октября компания выпустила на рынок первый собственный телевизор. Первая их партия была собрана в Китае, однако компания заявляла, что до конца года перейдет на российскую сборку.