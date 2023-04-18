МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Все кондиционеры, продаваемые на российском рынке, являются импортными, что приводит к прямой зависимости цен на них от курса валют, логистики и ряда других факторов — при этом меньше всего в этом сезоне цены вырастут на китайские бренды и прямо поступающие в страну, рассказал РИА Новости коммерческий директор интернет-магазина Holodilnik.ru Алексей Погудалов. "Яндекс" начал продавать устройства для умного дома, работающие без Wi-Fi

"Нужно в первую очередь понимать, что кондиционеры как продукт не производятся в России. Это на 100% импортный товар, а поэтому он напрямую зависит от курса валют, логистики, инфляции, введенных санкций…. Минимальный рост цен будет по брендам, производимым в Китае и напрямую поступающим в РФ (Haier, Midea Hisense, Candy, Electrolux), по всем остальным (Samsung, LG, Toshiba, Panasonic, Mitsubishi) ценник поднимется значительно", — заявил он.

Погудалов уточнил, что при "грубом расчете", не учитывающем некоторые критерии, можно говорить, что цены на подсанкционные бренды вырастут минимум на 40% и на 25% — на остальные. При этом, по словам эксперта, с ремонтном данной техники если и будут проблемы, то не больше, чем с остальными устройствами. Однако сроки и стоимость также увеличатся.

Увеличение стоимости климатической техники подтвердили и в онлайн-гипермаркете "ВсеИнструменты.ру". "Рост цен действительно наблюдается и можно сказать, что он эквивалентен росту курса доллара и началу сезона. Средний рост цен на данный момент составляет 12%-15%…. Кроме этого, рост цен спровоцирован уходом топов японского производства: Mitsubishi, Daikin. Средний сегмент пытается заместить их уход своими брендами", — сообщил агентству директор по закупкам компании Иван Куприянов.

Кроме того, по данным "М.Видео-Эльдорадо", уже сейчас (на неделе с 10 по 16 апреля) наблюдается рост спроса на данную технику, как год к году, так и относительно предыдущей недели. Продажи кондиционеров за неделю выросли на 20%, вентиляторов – на 35%. "Мы располагаем необходимыми для удовлетворения спроса товарными запасами. Цены находятся на уровне прошлого года… Минимальная стоимость кондиционеров начинается от 14-16 тысяч рублей, а выбор вентиляторов есть и менее чем за 1 тысячу рублей", — подчеркнули в пресс-службе группы.