БЕРЛИН, 18 апр — ПРАЙМ. Защита "Роснефти" направила в Минэкономики ФРГ требование о возмещении убытков от внешнего управления "дочек" компании в Германии, а также направила иск против продления такого управления, сообщили на запрос РИА Новости в адвокатской конторе Malmendier Legal, представляющей интересы "Роснефти" в суде. Суд в Москве вновь оштрафовал стриминговый сервис Twitch

Там заявили, что во вторник был направлен новый иск против решения суда о продлении внешнего управления активами компании в Германии. "Также в Федеральное министерство экономики… было направлено требование на возмещение убытков, понесенных в течение первых шести месяцев внешнего управления", — добавила защита.

В марте по настоянию минэкономики ФРГ был продлен срок действия внешнего управления над активами "Роснефти", которые истекли 15 марта, еще на шесть месяцев. Чуть ранее федеральный суд отклонил иск "Роснефти" против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление.

Представитель "Роснефти" в суде Бертран Мальмендье в интервью РИА Новости в начале марта заявлял, что внешнее управление долей "Роснефти" в нефтеперерабатывающих заводах в ФРГ фактически наложило нефтяное эмбарго, хотя для этого нет никаких правовых оснований.

Немецкое правительство в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Таким образом, оно получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. В октябре стало известно, что "Роснефть" через юристов пытается оспорить это решение.