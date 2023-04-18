ЦЮРИХ, 18 апр — ПРАЙМ. Шведский производитель водки Absolut решил прекратить экспорт своей продукции в Россию на фоне критики, возникшей после сообщений о возобновлении поставок, говорится в заявлении гендиректора компании Стефани Дюрру. "Абрау-Дюрсо" выпустит на российский рынок водку и ром

На прошлой неделе СМИ сообщили о планах компании частично возобновить поставки своей продукции в Россию.

"Признавая также обязанность заботиться о наших сотрудниках и партнерах, мы не можем подвергать их массированной критике во всех формах. Поэтому The Absolut Company приняла решение прекратить экспорт своего бренда в Россию", — говорится в заявлении Дюрру.

Она также отметила, что решение компании не предотвратит попадание продукции Absolut на параллельный рынок, "который сильно вырос в последние месяцы" и который производитель не может контролировать.

Кроме того, гендиректор уточнила, что с марта 2022 года деятельность компании в России была значительно сокращена, а инвестиции в маркетинг прекращены.

"Обеспечивая экономическую жизнеспособность своего дистрибьюторского филиала за счет ограниченных поставок, Pernod Ricard (французский концерн, в который входит Absolut) смог защитить свою локальную команду от любой местной уголовной ответственности, связанной, в частности, с "преднамеренным банкротством", — пояснила Дюрру.