МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Китайским бизнесменам запретили вести дела с американскими Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense из-за поставок вооружений Тайваню, заявило Министерство коммерции КНР. На Тайване прокомментировали вопрос "денежной конкуренции" с Китаем

"Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense уже давно участвуют в продажах оружия Тайваню, это носит дурной характер. Поэтому мы приняли решение запретить двум компаниям заниматься импортной и экспортной деятельностью, связанной с Китаем", — следует из публикации на портале ведомства.

Минкоммерции добавило, что предприниматели понесут ответственность за нарушение правила.

Кроме того, ведомство напомнило о запрете руководству Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense въезжать на территорию Китая.

Официальные отношения между центральным правительством Китая и островной провинцией прервались в 1949 году. Контакты между материком и островом возобновились только в 1980-х годах. Ситуация между сторонами обострилась в прошлом августе после визита на Тайвань занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.