МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Мировой судебный участок района Таганский в Москве 20 апреля рассмотрит административный протокол, составленный на компанию Google за неудаление запрещенной информации, компании грозит штраф в размере до 4 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. Фондовые индексы Европы выросли после сильной статистики

"Судебное заседание назначено на 20 апреля", — рассказал собеседник агентства.

По части 2 статьи 13.41 КоАП РФ фирме грозит штраф в размере до 4 миллионов рублей. Ранее компания уже подвергалась административному наказанию за аналогичное правонарушение.