На Google составили новый протокол за отказ удалять запрещенные данные
На Google составили новый протокол за отказ удалять запрещенные данные, компании грозит штраф
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МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Мировой судебный участок района Таганский в Москве 20 апреля рассмотрит административный протокол, составленный на компанию Google за неудаление запрещенной информации, компании грозит штраф в размере до 4 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание назначено на 20 апреля", — рассказал собеседник агентства.
По части 2 статьи 13.41 КоАП РФ фирме грозит штраф в размере до 4 миллионов рублей. Ранее компания уже подвергалась административному наказанию за аналогичное правонарушение.