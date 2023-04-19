МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Четверо из десяти россиян хотели бы больше отдыхать на майские праздники вместо январских, говорится в исследовании сервиса SuperJob для РИА Новости. Врач раскрыла самые опасные мифы о холестерине

"Четверо из десяти россиян поддерживают идею сокращения новогодних праздников и увеличения майских: "Весной у многих людей большие дачные заботы, а зимой радуются только лыжники"; "Пусть будет меньше в январе, многие отчеты сдают и поэтому сидят на работе", — говорят респонденты.

При этом 42% выступают против инициативы: "Для меня зимние выходные значительно более ценные, чем майские праздники"; "Оставьте длинную зимнюю сказку!".

Уровень поддержки растет с увеличением возраста опрошенных: 36% среди россиян до 34 лет и 41% среди тех, кто старше 45 лет. Чаще остальных идею о длинных майских праздниках поддерживают респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (45%).