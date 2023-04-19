Российский бизнес могут обязать утилизировать упаковку, заявила Абрамченко
Абрамченко: российский бизнес могут обязать утилизировать всю упаковку с 2027 года
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Правительство предложило обязать российский бизнес утилизировать весь объем выпущенной упаковки с 1 января 2027 года, заявила вице-премьер Виктории Абрамченко в среду.
"Мы предложили прямо в законе установить обязанность по утилизации всего объема выпущенной упаковки с 1 января 2027 года и ввели требования к утилизаторам – основным исполнителям расширенной ответственности производителей и импортеров", — сказала замглавы кабмина на правительственном часе в Госдуме.
По ее словам, на этой неделе на заседании правительства будет рассмотрен законопроект на этот счет. Абрамченко назвала проект "крайне необходимым" для отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Расширенная ответственность производителя (РОП) является обязанностью производителей и импортеров товаров нести ответственность за утилизацию произведенных товаров и использованной упаковки. В России механизм РОП ввели в 2014 году, норматив утилизации для некоторых товаров в пять — десять процентов — в 2016-2017 годах. Предлагалось ввести ответственность производителя за утилизацию 100 процентов упаковки с 1 января 2022 года, однако решение переносили несколько раз.