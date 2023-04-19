МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Американская компания Walt Disney планирует на следующей неделе сократить "тысячи" сотрудников, в том числе около 15% своей подразделения развлечений (Disney Entertainment), передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Meta* уволит еще несколько тысяч сотрудников, сообщили СМИ

"Компания Walt Disney Co. планирует сократить тысячи рабочих мест на следующей неделе, в том числе около 15% сотрудников своего подразделения развлечений", — передает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным источников, сокращения коснутся телевидения, кино, тематических парков и корпоративных должностей. А некоторых работников уведомят об этом уже 24 апреля.

Ранее, в марте, компания сообщила о начале сокращения семи тысяч сотрудников в рамках процесса реорганизации.