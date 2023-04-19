МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Самый крупный магазин duty free в международном терминале С аэропорта "Шереметьево" закрыт в рамках реорганизации на фоне проблем с поставками и ассортиментом, рассказал РИА Новости источник в отрасли. Саудовская Аравия не разрешит продажу алкоголя в Duty free

Объявление на самом магазине гласит: "Временно закрыт. К вашим услугам магазины, расположенные в центральной зоне терминала и рядом с выходами на посадку 126-129".

"У нынешнего юрлица этого duty free были четко прописаны поставщики, а теперь они не работают с нами, а с другими (поставщиками — ред.) это юрлицо не может заключить договоры. …Поэтому им надо закрыться и открыть новое юрлицо, которое будет ввозить товар из открытых стран", — сообщил собеседник РИА Новости.

Другой источник также подтвердил, что создается новая компания, но ее еще не оформили до конца, поэтому большой магазин не работает, остались только маленькие. "Некоторые точки остались. …Его закрыли, судя по всему, потому что нет нужных товаров", — добавил он.

Сайт duty free в "Шереметьево" в настоящий момент также не работает. "Совсем скоро наш сайт станет еще удобнее и функциональнее — мы уже работаем над этим! Пожалуйста, повторите попытку зайти на сайт позднее", — говорится в объявлении на сайте. В техподдержке РИА Новости сообщили, что действительно "большой магазин закрыт по техническим причинам", однако уточнили, что остальные объекты продолжают работу.

Позднее пресс-служба аэропорта заявила, что duty free возобновит работу в конце апреля. В данный момент проводится реконструкция магазина, подчеркнули в "Шереметьево".

В воздушной гавани уточнили, что в рамках проекта будет расширен ассортимент магазинов и улучшена визуальная презентация товаров. На полки вернутся товары известных марок, традиционно представленные в duty free на территории аэропортов.