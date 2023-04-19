ГУАНЧЖОУ, 19 апр — ПРАЙМ. Российский бизнес имеет хорошие возможности по переориентации своих производственных цепочек на Китай, рассказал РИА Новости бизнес-посол общероссийской общественной организации "Деловая Россия" в провинциях Хэйлунцзян, Гуандун и г. Пекин Александр Сучков. В России призвали дать преференции китайским автопроизводителям

Ранее делегация от "Деловой России" посетила Китайскую ярмарку экспортных и импортных товаров (Кантонская ярмарка) в Гуанчжоу на юге Китая, в ходе которой обсудила с китайской стороной развитие двустороннего делового сотрудничества.

По словам Сучкова, в состав делегации "Деловой России" вошли разные компании из разных регионов России — как по масштабу, так и по сфере деятельности. Все они так или иначе уже взаимодействовали с Китаем, поэтому сейчас находятся в поиске новых поставщиков, оптимизированных логистических цепочек, интересных технологичных решений для масштабирования своего бизнеса.

"По истечению 2022 года многие компании приняли решение переориентировать свои производственные цепочки на Восток, и могу с уверенностью сказать, что по итогам переговоров с китайскими партнерами это более чем возможно", — сказал он.

Поездка делегации "Деловой России" в Гуанчжоу, как отметил Сучков, была продиктована многими факторами — и только что открытые границы, и возможность личных встреч после затяжной онлайн-коммуникации, и высокий уровень интереса российских компаний к сотрудничеству с китайскими партнерами. Индия обгонит Китай по численности населения в этом году, считают в ООН

"Главная цель бизнес-миссии — это стремление вернуться к регулярному взаимодействию бизнеса России и Китая в очном режиме, а также желание дать российским предпринимателям возможность вновь познакомиться с китайским деловым сообществом и принципами его работы, которые претерпели изменения за время пандемии", — добавил он.

Сто тридцать третья по счету Кантонская ярмарка проходит с 15 апреля по 5 мая. По словам организаторов, выставочная площадь, разделенная на 54 специализированных секции, в этом году составляет рекордные 1,5 миллиона квадратных метров. Ожидается, что в выставке примут участие более 30 тысяч компаний на месте, а также около 35 тысяч — онлайн, включая компании из России. В рамках выставки запланировано проведение около 400 различных мероприятий.

Китайская ярмарка экспортно-импортных товаров является крупнейшей международной ярмаркой в стране, она проводится ежегодно весной и осенью в городе Гуанчжоу с 1957 года. В допандемийном 2019 году весеннюю сессию этой выставки посетили более 195 тысяч человек со всего мира.