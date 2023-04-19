МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Нидерландский пивоваренный концерн Heineken нашел покупателя на свой бизнес в России, теперь ожидает одобрения властей РФ, следует из финансового отчета компании. Госдума обнулила НДС при продаже товаров со складов за рубежом

"Мы продолжаем добиваться прогресса в передаче прав собственности на наш бизнес в России, и заявление было подано на утверждение властям Российской Федерации в соответствии с местными нормативными требованиями. До завершения этого процесса мы не можем сказать ничего определенного. Если и когда мы получим одобрение, мы сообщим более подробную информацию о покупателе и соглашении", — говорится в отчете.

Компания не указала, кто именно собирается купить российский бизнес.

В конце февраля Heineken сообщил, что планирует завершить выход из российских активов в первой половине года. Компания при этом ожидает значительных финансовых потерь — около 300 миллионов евро.

Heineken — нидерландская пивоваренная компания, основанная в 1864 году. Владеет более чем 300 брендами по всему миру, которые продаются более чем в 190 странах.