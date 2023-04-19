МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении пакет правительственных законопроектов о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях и о льготах для ее участников. В Госдуме ответили на призыв США по технологиям Запорожской АЭС

Документы призваны обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие этих четырех новых субъектов РФ. Базовый законопроект предусматривает создание СЭЗ в этих регионах на срок до конца 2050 года, который может быть продлен. Предполагается, что уполномоченным органом по регулированию этой СЭЗ станет Минстрой России, а ее управляющей компанией — публично-правовая компания "Фонд развития территорий". В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

"Рассчитываем, что новый законопроект обеспечит устойчивое развитие и запуск того, что сегодня очень необходимо на территории. Это обеспечение и налоговых поступлений, собственных доходов на территории, обеспечение запуска экономики и, конечно, создание в условиях свободной экономической зоны новых производств, которые особенно сегодня необходимы для устойчивого развития", — заявил на заседании Госдумы министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Для получения статуса участника СЭЗ индивидуальные предприниматели или российские коммерческие организации должны быть зарегистрированы в новых регионах или иметь в них филиал. Объем капиталовложений такого участника, являющегося субъектом малого и среднего бизнеса, в первые три года должен составить не менее 3 миллионов рублей; при реализации инвестпроекта в области компьютерных технологий и создания программного обеспечения, научных исследований и разработок — не менее 1 миллиона рублей; для других лиц — не менее 30 миллионов рублей. Госдума обнулила НДС при продаже товаров со складов за рубежом

Режим СЭЗ предусматривает особенности градостроительной деятельности и землепользования при размещении объектов, необходимых для реализации инвестпроектов; льготы по налогам и страховым взносам; применение процедуры свободной таможенной зоны. Ввозимое на территорию СЭЗ оборудование для реализации инвестпроектов в новых регионах будет освобождено от уплаты ввозных таможенных пошлин.

Второй законопроект приводит действующее законодательство в соответствие с базовым документом, а третий устанавливает в Налоговом кодексе льготы для участников СЭЗ в новых регионах.

На федеральном уровне для них предлагается установить на 10 лет нулевую ставку налога на прибыль организаций, а субъекты РФ смогут устанавливать налог на прибыль, зачисляемый в их бюджеты, в диапазоне от 0 до 13,5%. Кроме того, участники СЭЗ освобождаются от налога на имущество на 10 лет, а от земельного налога – на три года. Также для них устанавливается пониженные тарифы страховых взносов (7,6%) в государственные внебюджетные фонды.