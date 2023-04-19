ТАШКЕНТ, 19 апр — ПРАЙМ. Объем продаж продукции из Узбекистана на платформе Wildberries в январе-марте 2023 года вырос в 2,3 раза в годовом выражении, до 6,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба маркетплейса. Российские маркетплейсы поддержали решение ЕЭК по ввозу товаров

"Местные товары из Узбекистана становятся все более популярными на платформе: их продажи увеличились на 135% год к году (в I квартале – ред.), до 6,6 миллиарда рублей", — говорится в релизе компании.

По данным пресс-службы, среди узбекистанской продукции на маркетплейсе в этом году наибольшей популярностью пользуется косметика, одежда, товары для детей и для дома, продукты.

По итогам 2022 года продажи узбекистанской продукции на Wildberries выросли в 2 раза, до 19,1 миллиарда рублей, а число предпринимателей из Узбекистана, которые реализуют свои товары на данной платформе, выросло в два раза — до 1865.