МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Компания Shell должна передать Киеву свыше одного миллиарда долларов выручки от продажи российского бизнеса, заявил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. "Пытаются очистить свою совесть": французы ответили на слова G7 о России

"В случае, если сделка будет завершена, она будет подразумевать перевод более чем одного миллиарда долларов российских средств на счета Shell", — следует из письма чиновника руководству компании.

Устенко также призвал Shell направить все доходы от продажи российских активов или дивидендов на нужды украинцев.

Министр энергетики страны Герман Галущенко также заявлял, что крупные международные энергетические компании, "получившие невероятную прибыль" от операций с Россией, должны направить ее на восстановление Украины.