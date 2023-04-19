Shell призвали передать Киеву часть выручки от продажи российского бизнеса
Киев призвала Shell передать Украине более миллиарда долларов от продажи бизнеса в России
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Компания Shell должна передать Киеву свыше одного миллиарда долларов выручки от продажи российского бизнеса, заявил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.
"В случае, если сделка будет завершена, она будет подразумевать перевод более чем одного миллиарда долларов российских средств на счета Shell", — следует из письма чиновника руководству компании.
Устенко также призвал Shell направить все доходы от продажи российских активов или дивидендов на нужды украинцев.
Министр энергетики страны Герман Галущенко также заявлял, что крупные международные энергетические компании, "получившие невероятную прибыль" от операций с Россией, должны направить ее на восстановление Украины.