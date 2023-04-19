СТАМБУЛ, 19 апр — ПРАЙМ. Антимонопольная служба Турции разрешила российской "Татнефти" приобрести турецкую сеть АЗС, сообщило ведомство в среду. Глава ФАС рассказал о работе над российским индикатором цен на нефть

"Решением от 13 апреля выдано разрешение на приобретение единоличного контроля "Татнефти" над компанией Aytemiz Akaryakıt", — сообщается на сайте службы.

"Татнефть" приобрела турецкую сеть Aytemiz Akaryakıt из более чем 570 автозаправок за 320 миллионов долларов, сообщил 7 апреля прежний совладелец сети, турецкий Dogan Holding.

Совет директоров "Татнефти" в феврале одобрил открытие представительства в Турции. Основной бизнес компании находится в России.

По данным финансового портала KAP, выручка Aytemiz Akaryakıt за 2022 год составила более 29 миллиардов турецких лир (более 1,5 миллиарда долларов). По данным компании, она владеет более чем 570 заправками в 77 провинциях Турции и обслуживает более 5,5 миллионов автовладельцев. Занимает 56-е место в рейтинге 500 крупнейших компаний страны.

"Татнефть" – одна из крупнейших публичных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане и управляет одним из крупнейших в стране комплексов нефтеперерабатывающих заводов "Танеко". Правительство Татарстана контролирует около 36% голосующих акций компании.