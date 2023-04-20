МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Следует системно заниматься контролем за ростом цен на строительные материалы, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин. Хуснуллин назвал дату начала работы нового водовода в Донецк

В среду замглавы Минстроя Сергей Музыченко рассказал, что цены на сталь и арматуру с начала февраля 2023 года выросли почти на 30%.

"Надо работать со стоимостью стройматериалов, в начале года опять пошел рост цен на продукцию из металла, мы оперативно отработали эту тему с ФАС, в результате чего пошло снижение. Считаю, что контролем за ростом цен нужно заниматься системно. От этого зависит возможность улучшить гражданам свое жилье", — сказал Хуснуллин.

Ранее Минстрой обратился в ФАС Росси из-за роста цен на металл. Глава министерства Ирек Файзуллин сообщал, что ведомство не устраивает наблюдаемый рост цен на металл, в том числе арматуру. В свою очередь в ФАС отметили, что металлопроизводители получили соответствующие запросы службы. Ведомство проанализирует сведения и в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства примет меры реагирования.