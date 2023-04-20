МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) эмитента южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics в национальной и иностранной валютах на уровне "AA-", прогноз — стабильный, говорится в сообщении Fitch. Fitch подтвердило рейтинг Белоруссии на уровне "ограниченного дефолта"

"Рейтинги отражают ожидания Fitch, что кредитоспособность компании останется стабильной в условиях текущего заметного спада в секторе полупроводников, поскольку она по-прежнему поддерживается технологическим лидерством компании, доминирующими позициями на рынке, крупным масштабом и хорошо диверсифицированным бизнес-портфелем", — говорится в сообщении.

Агентство ожидает, что выручка компании от чипов для карт памяти в 2023 году упадет на 35-40%, что приведет к операционным убыткам в размере 8-9 триллионов южнокорейских вон.

Samsung Electronics — международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира находится в Сеуле.