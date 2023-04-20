МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Компания Apple в ближайшее время планирует удвоить количество рабочих мест своих контрактных производителей в Индии примерно до 200 тысяч, сообщает NDTV слова источника в правительстве. Стало известно, почему Apple будет сложно отказаться от российских металлов

"Apple создала 100 тысяч рабочих мест в Индии. По итогам наших переговоров, мы предполагаем, что очень скоро они удвоят количество рабочих мест", — сказал собеседник телеканала.

Согласно источнику, гендиректор Apple Тим Кук придерживается долгосрочной политики инвестирования в Индию. Отмечается, что накануне в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и индийскими чиновниками глава Apple запросил государственную поддержку для расширения базы поставщиков комплектующих в Индии.

"Он также попросил помощи в обучении индийских кадров для удовлетворения потребностей компании", — сказал один из собеседников телеканала.

В случае если Apple определит необходимые компетенции для индийских работников, правительство Индии будет готово обеспечить условия для получения необходимых квалификаций, отметил он.