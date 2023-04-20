МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России проверить работу операторов связи, которые обвиняют энергетиков в риске удорожания своих услуг. Глава ФАС рассказал о работе над российским индикатором цен на нефть

Газета РБК ранее со ссылкой на письмо операторов связи сообщила, что представители российского рынка мобильной связи пожаловались главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву на значительный рост своих затрат на присоединение объектов к электросетям, что создает риски повышения тарифов на связь.

"Хотелось бы, наверное, предложить ФАС посмотреть, почём они покупают оборудование, почём покупают оптоволоконную связь, почему у них дорогие вышки. Почему они неграмотно выбирают расположение базовых станций, и нужно потом присоединять к электроснабжению, строить сети. Надо с этим разобраться", — заявил Шульгинов в ходе всероссийского совещания по итогам прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов, отметив, что несмотря на то, что тарифы на присоединение к сетям в РФ выросли, они все равно остаются "льготными".

Как подчеркнул глава Минэнерго, если бы ФАС посмотрел политику операторов, это было бы очень важно, это показало бы, что происходит и "почему вдруг энергетики виноваты, хотя у нас электроэнергия, наверное, самая доступная в мире".

"Сегодня в новостях была опубликована статья, посвященная… даже может быть не статья, а может — перлы, которые говорят о том, что энергетики виноваты в ценах на услуги связи, и министерство цифрового развития страдает от этого. Не очень все понятно, конечно", — заключил Шульгинов.