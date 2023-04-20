ПЕКИН, 20 апр — ПРАЙМ. Китайская телекоммуникационная компании Huawei перешла на новую, полностью собственную ERP-систему, на основе которой осуществляется управление предприятием, следует из сообщения компании. Спрос на смартфон Xiaomi 13 в России в пять раз превысил прошлые модели

Как отмечается в заявлении, опубликованном в четверг в официальном аккаунте компании в социальной сети WeChat, Huawei завершила замену старой ERP-системы на новую, получившую название MetaERP.

MetaERP основана на собственной операционной системе Huawei EulerOS и системе управления базами данных GaussDB, уточняется в сообщении. Отмечается, что решение перейти на собственную систему было принято, в частности, из-за "внешнего давления", с которым компания столкнулась в 2019 году.

Минторг США в мае 2019 года внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Google, владеющая мобильной операционной системой Android, приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской компании.