МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Деловым сообществам, Торгово-промышленной палате (ТПП) и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) следует напрямую обращаться к ответственным за законопроекты депутатам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в четверг. ЦБ готов быть гибким в вопросе расчета бизнеса через криптовалюту

Ранее издание "Ведомости" сообщило, что глава РСПП Александр Шохин направил письма премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину, с просьбой отложить принятие поправок к закону "О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ…".

"А то пишут руководители делового сообщества ТПП, РСПП, надо писать не председателю, а кто закон продвигает, кто закон докладывает, надо писать человеку, авторство которого будет высечено", — сказал Володин.

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий расширение видов квотируемых объектов, которые следует оснащать автоматическими средствами измерения показателей выбросов. По законопроекту доклад делал заместитель председателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.