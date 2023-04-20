МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon в рамках реализации пут-опциона принял заявки держателей на выкуп еврооблигаций с погашением в 2023 году совокупно на 459 миллионов долларов, следует из сообщения компании. Эмитентов евробондов обяжут выпускать замещающие облигации

В том числе евробонды с погашением в октябре компания выкупит на 165,377 миллиона долларов, евробонды с погашением в декабре — на 293,747 миллиона. Расчеты с держателями пройдут 26 апреля.

Цена выкупа была установлена в размере 102% от номинала.

В обращении после выкупа останутся евробонды с погашением в октябре 2023 года на 363,943 миллиона долларов и евробонды с погашением в декабре 2023 года — на 406,253 миллиона.