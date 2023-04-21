МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск за сутки лишился семи процентов своего состояния после выхода отчетности его компании Tesla и крушения ракеты Starship, следует и данных Bloomberg Billionaires Index (BBI). Маск поделился сомнениями относительно испытательного полета Starship

Ранее в четверг мощнейший космический аппарат, произведенный SpaceX, — ракета Starship — разрушилась во время запуска на высоте примерно 38 километров. По словам представителей компании, корабль преднамеренно уничтожили в связи с проблемами с двигателем и потерей высоты.

В тот же день другая компания Маска, производитель электромобилей Tesla, отчиталась о сокращении прибыли на 24 процента. На этом фоне акции предприятия опустились на 9,75 процента.

По данным BBI, состояние Маска сократилось на 12,6 миллиарда долларов (семь процентов), став самой большой суточной потерей в мире. Нынешнее состояние бизнесмена теперь оценивается в 164 миллиарда долларов.