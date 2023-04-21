МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Wildberries с учетом пожелания партнеров утвердил новый механизм списаний за подмены товаров, который также был утвержден Согласительной комиссией при "Опоре России", рассказали РИА Новости в компании. Раскрыты уловки магазинов, которые заставляют покупать все подряд

"Онлайн-платформа перезапустила механизм списаний за подмены товаров: он был обновлен с учетом пожеланий партнеров. Данное решение было утверждено Согласительной комиссией при "Опоре России". Также Wildberries дополнительно поощрит своих сотрудников за отсутствие подмен в рамках нового "принципа нулевого эффекта", — говорится в сообщении компании.

По данным платформы, в настоящий момент из-за "заморозки" механизма списания доля подмен товаров на пунктах выдачи возросла на 50%.

"Мы создаем… понятный и прозрачный механизм противодействия подменам товаров, который позволит полностью исключить это явление… Для удобства партнеров был обновлен и механизм обратной связи для оспаривания подмен товаров и утвержден новый регламент ответов. В случае выявления ошибок в определении виновного в подмене партнеры могут создать обращение в рабочем интерфейсе, выбрав соответствующую тему обращения", — добавляется в сообщении. Почему бытовая техника дорожает, а на складах завал

Так, теперь на создание обращения после начисления за подмену партнерам дается 14, а не 7 дней. При этом пока тикет не будет закрыт, списание за подмену товара на период его рассмотрения не будет удерживаться. Также в рамках принципа "нулевого эффекта" Wildberries принял решение все взыскания за подмену товаров в собственных пунктах выдачи направлять на премиальные выплаты сотрудникам самовывозa.

В марте владельцы и представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании тогда сообщили РИА Новости, что информация о забастовках и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, однако позже добавили, что несколько пунктов все же закрыты "в целях безопасности".

В середине марта Wildberries сообщил, что по итогам встречи с "Опорой России" была создана огласительная комиссия по разрешению вопросов между маркетплейсами и партнерами пунктов выдачи заказов на базе этой организации.