МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа подтвердил решение нижестоящих инстанций о взыскании более 91,2 миллиарда рублей убытков с экс-бенефициаров ПСБ братьев Ананьевых и их нидерландской компании Promsvyaz Capital B.V, сообщил корреспондент РИА Новости. Юрист оценила шансы Wildberries оспорить решение суда о возврате брака

Отмечается, что окружной суд в пятницу отклонил кассационные жалобы на решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, поданные как Ананьевыми, так и Промсвязьбанком, требовавшим полного удовлетворения иска, и Банком России, третьим лицом в процессе, настаивавшим на взыскании около 88,3 миллиарда рублей убытков, причиненных санацией ПСБ в 2017-2019 годах (в этой части иск был отклонен).

Стадию исследования доказательств суд округа завершил на прошлом заседании в марте, в пятницу участники дела обменялись короткими репликами, после чего коллегия судей удалилась в совещательную комнату.

Суд первой инстанции в июне взыскал солидарно более 91,2 миллиарда рублей: с Алексея Ананьева, бывшего председателя совета директоров, — всю эту сумму, с экс-предправления Дмитрия Ананьева — около 89,7 миллиарда, с Promsvyaz Capital B.V., через которую Ананьевы ранее контролировали ПСБ, — более 23,1 миллиарда. Апелляционная инстанция в октябре отклонила жалобы ПСБ, ЦБ РФ, а также ответчиков Ананьевых и Promsvyaz Capital B.V..

Изначально общая сумма иска, поданного в 2018 году, превышала 282,2 миллиарда рублей. Из них порядка 194 миллиардов приходилось на убытки, причиненные нерыночными сделками, остальное — на убытки, связанные с санацией ПСБ в 2017-2019 годах за счет государства. Но в процессе рассмотрения дела истец уменьшил сумму иска — он требовал взыскать солидарно со всех ответчиков более 243,2 миллиарда рублей, в том числе с Ананьевых и Promsvyaz Capital, через которую Ананьевы контролировали ПСБ, — полную сумму.

Требования были также предъявлены к экс-членам правления, одобрявшим убыточные сделки, и топ-менеджерам, подписавшим убыточные сделки по доверенности.

Суд первой инстанции полностью отказал во взыскании убытков от санации. Суд также отказал во взыскании убытков от ряда сделок, которые истец считал выводом активов. По мнению суда, основной объем убытков — почти на 80 миллиардов рублей — причинили сделки, совершенные вечером 14 декабря 2017 года, накануне назначения в ПСБ временной администрации. Тогда банк по 24 договорам купил неликвидные ценные бумаги — собственные акции и облигации подконтрольных компаний.