РИМ, 21 апр — ПРАЙМ. Итальянская группа Marcegaglia закрыла сделку о приобретении дочернего предприятия горно-металлургической компании "Северсталь" в Латвии, следует из сообщения, поступившего в РИА Новости. Акции "Северстали" опускаются на новостях о дивидендах

Компания Sia Severstal Distrubition в результате операции переименована в в Sia Marcegaglia Baltics.

"Заключение договора купли-продажи требовало получения всех разрешений как от правительства Латвии, так и от компетентных национальных и европейских органов. Совет министров Латвии, тщательно проанализировав досье, в конце февраля положительно оценил покупку компанией Marcegaglia, которая могла бы обеспечить эффективные перспективы восстановления SSD. Одобрение от антимонопольных органов ЕС, поступившее в начале апреля, позволило закрыть операцию по покупке", — говорится в сообщении.

"Северсталь", как подчеркивается, средства за операцию не получит. "Средства останутся замороженными на специальном гарантийном счете (escrow account) до тех пор, пока продолжится режим санкций", — говорится в сообщении.

Уведомление о планах Marcegaglia Carbon Steel по приобретению латвийского подразделения "Северстали" и ее "дочек" Еврокомиссия получила 10 марта.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом.

Marcegaglia — итальянская промышленная группа, работающая в сталелитейном секторе, с акцентом на торговлю и переработку стали. Основана в 1959 году.