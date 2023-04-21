МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Введение правила об уплате в бюджет разового платежа со стороны уходящих из РФ иностранных компаний может создать больше всего трудностей для американских организаций, заявил партнер, руководитель налоговой практики Key Consulting Group Вадим Егулемов. Силуанов заявил, что платеж с бизнеса не станет ежегодным

"Введение подобного платежа значительно затруднит выход с российского рынка для иностранных компаний. Больше всего трудностей это создаёт для американских компаний и физических лиц, поскольку в конце марта министерство финансов США опубликовало разъяснение OFAC 1118, которое предусматривает необходимость получения специальной лицензии для совершения прямых и косвенных транзакций либо передачу активов в пользу ЦБ РФ, Минфина и других российских ведомств", — считает он.

Накануне агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что иностранные компании, которые собираются выйти из активов в РФ, должны будут также заплатить разовый платеж со сверхприбыли в бюджет, который будут платить и ряд российских компаний. По данным Блумберг, сейчас разрешения на выход из РФ ожидают Volkswagen, UniCredit, Raiffeisen Bank International и другие.

Ранее в марте Минфин сообщил, что в условиях ухода из России для компаний из недружественных стран вносятся изменения. При выходе из российских активов они будут обязаны заплатить не менее 10% в бюджет РФ от половины их рыночной стоимости. Кроме того, компании обязаны будут добровольно направлять в федеральный бюджет не менее 10% от рыночной стоимости соответствующих активов в случае, если продажа активов осуществляется с дисконтом более 90% от рыночной стоимости.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в начале февраля сообщил, что правительство прорабатывает с бизнесом вопрос об однократной выплате в бюджет в 2023 году. Минфин разъяснил, что нефтегазовые и угольные компании, сектор МСП и компании с доналоговой прибылью менее 1 миллиарда рублей этот взнос платить не будут, а вот для банков исключения не предусмотрены. Поступление в бюджет этих средств ожидается в четвертом квартале 2023 года. Министр финансов Антон Силуанов ранее говорил, что всего планируется получить 300 миллиардов рублей.

Кроме того, Минфин прогнозирует ставку единовременного платежа бизнеса в бюджет порядка 5% от прироста сверхприбыли крупного бизнеса. Как отметил Силуанов, выступая на съезде РСПП в марте, единоразовый платеж в бюджет затронет лишь 0,1% российских компаний.