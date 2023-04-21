МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Группа инвесторов американского производителя электромобилей Tesla обвинила Илона Маска в ошибках в управлении компанией, а также добивается собрания совета директоров для обсуждения его действий, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на открытое письмо, подписанное инвесторами и направленное председательнице совета директоров Робин Дэнхолм (Robyn Denholm) и директору Айре Эренпрайс (Ira Ehrenpreis). Маск допустил появление полного автопилота в Tesla в 2023 году

"Семнадцать акционеров, которые владеют акциями Tesla на сумму 1,5 миллиарда долларов, сказали, что Маск отвлекается на свои обязательства перед другими компаниями, и его необходимо сдерживать… Они хотят, чтобы совет директоров разработал план для этого и добивался отстранения директоров, слишком связанных с генеральным директором", — пишет агентство.

Стоимость ценных ценных бумаг Tesla, находящихся в распоряжении указанных акционеров, в совокупности составляет 1,5 миллиарда долларов, или 0,3% общей стоимости компании.

Инвесторы, подписавшие открытое письмо, просят Маска сосредоточиться, чтобы он мог ориентироваться в условиях растущей конкуренции на рынке электромобилей и усиливающегося контроля со стороны регулирующих органов. Tesla сталкивается с проверками со стороны министерства юстиций США, Национального управления безопасности движения на дорогах США (NHTSA) и Департамента автотранспорта Калифорнии из-за ее системы автопилота.

В письме указываются также и другие вопросы, которые, по мнению инвесторов, ставят компанию под угрозу. Среди них иск штата Калифорния против Tesla за расовую сегрегацию и дискриминацию на предприятии компании во Фримонте, а также обязательный арбитраж и увольнения сотрудников, участвующих в организации профсоюза в Буффало, штат Нью-Йорк.

"Существует коллективное разочарование. За последний год стало совершенно ясно, что Tesla страдает от проблем с управлением", — цитирует Блумберг директора по устойчивому развитию Amalgamated Bank, который владеет 722 070 акций Tesla в различных фондах, Айвана Фришберга.

Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.