МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. "Яндекс" выкупил оставшуюся долю Uber в группе компаний "Яндекс Такси" за 702,5 миллиона долларов, изменения никак не повлияют на работу сервисов для пользователей и партнеров, говорится в сообщении компании. Поиск "Яндекса" стал отображать подробные карточки лекарств

"Яндекс выкупил оставшуюся долю Uber в группе компаний "Яндекс Такси". В результате сделки "Яндекс" станет единственным владельцем группы, в которую входят сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов. Стороны получили одобрение регуляторов, общая сумма сделки составила 702,5 миллиона долларов", — говорится в релизе.

Отмечается, что изменения никак не повлияют на работу сервисов для пользователей и партнёров.

"Этим приобретением "Яндекс" завершает консолидацию райдтех- и фудтех-направлений бизнеса компании. Ранее Яндекс выкупил у Uber доли в Яндекс Еде, Лавке, Доставке, а также в направлении беспилотных автомобилей и роверов", — отметили в компании.

В конце февраля источник РИА Новости сообщил, что подкомиссия правительственной комиссии по иностранным инвестициям одобрила сделку по выкупу "Яндексом" доли Uber в их совместном предприятии (СП) MLU B.V., владеющем "Яндекс Такси" и "Яндекс Драйвом", дисконт при сделке составляет не менее 50% по отношению к оценке стоимости активов. На тот момент доля Uber в СП составляла 29%.

В конце декабря 2021 года "Яндекс" полностью закрыл сделку по выкупу доли Uber в "Яндекс Еде", "Лавке" и "Доставке", общая сумма составила 1 миллиард долларов.