МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Если американская компания Duracell уйдет с российского рынка, будет проработана возможность ее возвращения в перечень товаров параллельного импорта, рассказал РИА Новости источник в Минпромторге. Путин высказался об ушедших из России компаниях

Ранее в пятницу телеграм-канал Mash опубликовал обращение генерального директора "дочки" компании, ООО "Дюраселл Раша", Юрия Коротаева к бизнес-партнерам, в котором сообщается, что акционеры Duracell приняли решение об уходе с российского рынка. В компании телеграм-каналу подтвердили эту информацию. Кроме того, глава "Дюраселл Раша" подтвердил телеграм-каналу "Подъем" подлинность вышеупомянутого письма.

"В случае подтверждения ухода Duracell с российского рынка будет проработана возможность возвращения Duracell в перечень товаров параллельного импорта (Duracell был исключен из первой редакции после ряда обращений в первой половине 2022 года с утверждением, что компания нацелена на сохранение и расширение операционной деятельности в России)", — сказал источник.

Он также добавил, что "Дюраселл Раша" отказалась комментировать данную новость. При этом стороны договорились, что в скором времени компания направит в адрес министерства соответствующие разъяснения, рассказал собеседник агентства. Почему бытовая техника дорожает, а на складах завал

В начале мая прошлого года Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он был опубликован на официальном сайте министерства, включает более 50 категорий, в том числе автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и др.) электронику (Apple, Samsung, Sony и др.), бытовую технику (Siemens, Dyson и др.) и игровые приставки (Xbox и PlayStation).

При этом в июле прошлого года, согласно опубликованному документу министерства, из перечня была исключена продукция Duracell (гальванические элементы, батареи, аккумуляторы).