МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Российский рынок обладает достаточным количеством аналогов продукции Duracell от других зарубежных брендов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга РФ. Объем сделок по импортозамещению достиг 46 миллиардов рублей

Ранее в пятницу телеграм-канал Mash опубликовал обращение генерального директора "дочки" компании, ООО "Дюраселл Раша", Юрия Коротаева к бизнес-партнерам, в котором сообщается, что акционеры Duracell приняли решение об уходе с российского рынка. В компании телеграм-каналу подтвердили эту информацию. Кроме того, глава "Дюраселл Раша" подтвердил телеграм-каналу "Подъем" подлинность вышеупомянутого письма.

Позже источник в Минпромторге сообщил РИА Новости, что если американская компания Duracell уйдет с российского рынка, будет проработана возможность возвращения Duracell в перечень товаров параллельного импорта.

"На рынке есть в наличии достаточное количество предложений от других зарубежных брендов", — сообщило министерство, комментируя появившуюся информацию об уходе компании Duracell из России.

Вместе с тем, как сообщает министерство, в настоящее время прорабатывается инвестиционный проект создания производства алкалиновых (щелочных) элементов питания. Проектом предполагается запуск двух линий по производству алкалиновых (щелочных) элементов питания в 2024 году. Производственные мощности позволят выпускать более 250 миллионов штук в год. Проект планирует реализовать ООО "АБ-Бэттэрис" в Краснодарском крае. Инвестиции в предприятие составит порядка 1 миллиарда рублей.