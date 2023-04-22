МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Компании из Китая, Ирана и Турции рассматривают возможность покупки бизнесов в России и готовы развивать здесь локальное производство, заявил в интервью РИА Новости руководитель консалтинговой компании "Яков и Партнеры" — партнер бывшего российского подразделения McKinsey Яков Сергиенко. Эрдоган пообещал, что процентная ставка в Турции не повысится

"В целом компании из Китая, Ирана, Турции и других стран хотят работать в России и рассматривают возможности по покупке бизнесов", — сказал Сергиенко.

"Если говорить о Китае, то компании оттуда сейчас очень внимательно приглядываются к наращиванию взаимодействия с российской добывающей отраслью с точки зрения замещения машин и других производственных элементов. Огромный потенциал есть в автопроме, авиапроме. Тут китайские коллеги готовы и уже активно развивают локальное производство", – добавил он.

Говоря о российских компаниях, он отметил, что они также ищут возможности для диверсификации своих поставок в другие страны. Хороший потенциал для двусторонних инвестиций эксперты видят, в частности, в Саудовской Аравии и ОАЭ.

"Учитывая потенциал рынка и потребности наших клиентов, мы развиваем наше предложение и присутствие в ОАЭ: Рас-эль-хайма, Дубай, Абу-Даби. В ближайшее время мы расширим наше присутствие на рынке ряда эмиратов и начнем предлагать услуги для компаний в ОАЭ", – рассказал он.

"Схожие тенденции видны и в Индии, откуда я только что вернулся из бизнес-миссии, которую мы организовывали для ряда российских компаний. Обе страны явно выиграют от развития торговли и экономических связей, и российский бизнес наконец начал серьезно воспринимать этот рынок", – добавил Сергиенко.

Полный текст интервью читайте 24 апреля в 11.00 мск на сайте РИА Новости.