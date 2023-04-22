ПАРИЖ, 22 апр — ПРАЙМ. Рейтинг французского ресторана Peña Pil Pil рухнул после того, как заведение посетил президент Франции Эммануэль Макрон, передает издание France Bleu.

Города мира. Париж

Французский малый бизнес начал массово банкротиться, передает France 2

Согласно сообщению, Макрон в четверг совершил визит в департамент Эро, расположенный на юге страны. Политик решил остановился в ресторане Peña Pil Pil и выпить пива на терасе.

После этого заведение захлестнули негативные отзывы и низкие оценки в Google, а его рейтинг за несколько часов упал с 5 из 5 до 1,6. Комментаторы пишут, что в ресторане "были замечены тираны Франции", а впечатления от хорошей еды "испортил этот одержимый".

Один из официантов сообщил изданию, что сотрудники не были готовы к визиту президента, однако не могли отказать ему в обслуживании.

Ранее Макрона массово освистали во время поездки в Эльзас, которая стала для него первой после принятия скандальной пенсионной реформы. 