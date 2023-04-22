ПАРИЖ, 22 апр — ПРАЙМ. Рейтинг французского ресторана Peña Pil Pil рухнул после того, как заведение посетил президент Франции Эммануэль Макрон, передает издание France Bleu. Французский малый бизнес начал массово банкротиться, передает France 2

Согласно сообщению, Макрон в четверг совершил визит в департамент Эро, расположенный на юге страны. Политик решил остановился в ресторане Peña Pil Pil и выпить пива на терасе.

После этого заведение захлестнули негативные отзывы и низкие оценки в Google, а его рейтинг за несколько часов упал с 5 из 5 до 1,6. Комментаторы пишут, что в ресторане "были замечены тираны Франции", а впечатления от хорошей еды "испортил этот одержимый".

Один из официантов сообщил изданию, что сотрудники не были готовы к визиту президента, однако не могли отказать ему в обслуживании.

Ранее Макрона массово освистали во время поездки в Эльзас, которая стала для него первой после принятия скандальной пенсионной реформы.