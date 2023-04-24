МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Примерно каждый третий работодатель в России интересуется семейным положением кандидатов на работу и перспективами их деторождения, причем такие вопросы задают как женщинам, так и мужчинам, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. Работодатели будут обращать внимание на соискателей 50+, предсказал эксперт

Служба исследований компании провела опрос среди работодателей.

"Больше трети (34%) российских работодателей отмечают, что у них в компаниях есть практика интересоваться семейным положением кандидатов и перспективами деторождения. Причем такие вопросы задаются в ходе собеседования и мужчинам, и женщинам", — говорится в сообщении.

Еще четверть опрошенных работодателей отметили, что задают такие вопросы в зависимости от уровня должности будущего работника, уточняется в исследовании. Не имеют подобную практику 33% представителей компаний.

Кроме того, 48% российских работодателей считают, что соискателям-женщинам такой вопрос задавать нужно, причем из числа этих опрошенных 17% уверены, что это обязательный вопрос на собеседовании.

Согласно ТК РФ, отпуск по уходу за ребенком может быть использован полностью или по частям не только матерью, но и отцом ребенка, а также бабушкой, дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. При этом если ребенок один, то и декретный отпуск может взять только один член семьи, а вот если родилась двойня, то уйти в декрет можно вдвоем.