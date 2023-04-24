МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Упущенная выручка крупнейших компаний, объявивших о полном уходе или приостановке деятельности в России, к 2025 году превысит 500 миллиардов долларов, такую оценку озвучил в интервью РИА Новости партнер, руководитель консалтинговой компании "Яков и Партнеры" (партнеры бывшего российского подразделения McKinsey) Яков Сергиенко. В России наблюдается повышенный спрос на аналоги ушедших из страны брендов

Ряд иностранных компаний, в том числе европейских, американских и японских не стали продолжать работу в России после 24 февраля 2022 года. Они неохотно озвучивают свои потери, однако многие из них отражают в отчетности убытки, издержки и ущерб от продажи/заморозки деятельности в РФ или приостановки поставок на российский рынок.

"Важно понимать, что более 80% иностранных компаний в РФ все еще не отказались от своих активов в стране. Сумма упущенной выручки крупнейших компаний, объявивших о полном уходе или приостановке деятельности, по нашим оценкам, превысит 500 миллиардов долларов до 2025 года", — сказал Сергиенко.

Говоря о потерях иностранного бизнеса к текущему моменту, он отметил, что необходимо учитывать то, что многие из них еще не подали отчетность. К тому же она бывает непрозрачна и разнится в методологии.

"Основываясь на том, что компании уже заявили сами, на сегодняшний день мы оцениваем их потери в 80-100 миллиардов долларов", — указал он.

Полный текст интервью читайте в 11.00 мск на сайте ria.ru.