МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Руководитель консалтинговой компании "Яков и Партнеры" — партнер бывшего российского подразделения McKinsey Яков Сергиенко заявил в интервью РИА Новости, что строит в России международный бизнес с русским сердцем. У европейцев есть один способ приструнить Россию. Но они испугались

Американская консалтинговая компания McKinsey – один из мировых лидеров отрасли – весной прошлого года заявила о приостановке обслуживания клиентов в России. А летом партнеры бывшего российского подразделения компании заявили, что будут работать под брендом "Яков и Партнеры".

"Исторически консалтинг перестраивается раз в 30 лет в ответ на изменения мира. Но если раньше отрасль менялась довольно плавно – сейчас, как мне кажется — период революционных изменений", – сказал Сергиенко. По его словам, партнерам фактически пришлось переизобрести консалтинг в России.

В новой компании остались те, кто плотно связал свою судьбу с Россией и при этом хотел построить международный бизнес. "Я бы сказал, что мы строим международную компанию с русским сердцем", – заявил он.

"До событий февраля нас было около 700 человек — в какой-то момент нас осталось всего 120. Сейчас нас уже почти 300. В основном это опытные сотрудники из международных консалтинговых компаний, ведущих инвестбанков, юридических фирм, иностранных компаний, покинувших Россию. А сейчас еще добавляются и сотрудники и из крупных промышленных организаций, нефтедобывающих компаний и так далее", – отметил Сергиенко.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Специалисты отрасли с оптимизмом сморят на перспективы консалтинга в стране. Сергиенко видит высокий спрос на эти услуги в России, хотя тематика запросов изменилась.

"С приходом 2022 года запросы действительно поменялись. Если раньше большинство из них касались периода планирования в 3-5 лет, то сегодня проекты как бы поляризовались. Часть клиентов ищут ответы на проблемы и вопросы крайне прикладного характера, которые возникли здесь и сейчас. А часть, наоборот, задумались о своем месте и роли в новой реальности и поэтому просят нас заглянуть "за горизонт", на отрезке 10-20 и даже 30 лет", – рассказал он.

В прикладном разрезе запросы, по его словам, сместились в зону увеличения устойчивости компаний, перестроения цепочек поставок, диверсификации рынков. "Многие озаботились вопросами покупки бизнесов компаний, ушедших из страны, настолько, что это направление мы вывели в независимую компанию", – отметил он.

"Интересно, что ряд игроков почувствовали во всей этой ситуации окно возможностей, и поэтому довольно значительная часть проектов сегодня у нас касается оптимизации продуктовой линейки и создания новых продуктов, развития региональных сетей и проникновения на рынки и отрасли, смежные с основным бизнесом", – заявил Сергиенко.

Полный текст интервью читайте 24 апреля в 11.00 мск на сайте РИА Новости