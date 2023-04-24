2023-04-24T11:18:56+03:00
2023-04-24T11:18:56+03:00
2023-04-24T11:18:56+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230424/840458038.html
Leroy Merlin опроверг сообщения о продаже логопарков в России
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Французский ретейлер Leroy Merlen опроверг сообщения о продаже своих складов в России, заявила пресс-служба компании. Газета "Коммерсант" ранее писала, что DIY-ретейлер Leroy... ПРАЙМ, 24.04.2023
бизнес, новости, leroy merlin, логопарк, россия
https://cdnn.1prime.ru/images/83634/32/836343273.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83634/32/836343273.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83634/32/836343270.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83634/32/836343270.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83634/32/836343267.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83634/32/836343267.jpg
https://1prime.ru/business/20230324/840191792.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Французский ретейлер Leroy Merlen опроверг сообщения о продаже своих складов в России, заявила пресс-служба компании.
Газета "Коммерсант" ранее писала, что DIY-ретейлер Leroy Merlen может продать логопарки в "Южных вратах" в Домодедово и подмосковном "Белом расте".
"Мы не продаем ни одного складского объекта", — отметила пресс-служба, добавив, что компания не намерена вносить изменения в свою деятельность.