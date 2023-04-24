МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Французский ретейлер Leroy Merlen опроверг сообщения о продаже своих складов в России, заявила пресс-служба компании. Минпромторг оценил решение "Леруа Мерлен" по передаче активов

Газета "Коммерсант" ранее писала, что DIY-ретейлер Leroy Merlen может продать логопарки в "Южных вратах" в Домодедово и подмосковном "Белом расте".

"Мы не продаем ни одного складского объекта", — отметила пресс-служба, добавив, что компания не намерена вносить изменения в свою деятельность.