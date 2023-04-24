МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин предлагает не покупать, а брать под управление активы зарубежных компаний, которые собираются покинуть Россию, продав свой бизнес здесь, в качестве примера он привел финский энергоконцерн Fortum и иностранные банки. Минпромторг высказался об уходе Duracell из России

"Вот сейчас там у финнов, финны сейчас не очень дружественные, у них есть большая компания, допустим, Fortum. Они оценивают ее в миллиарды долларов, и очень много желающих там за рубежом даже и в России купить. А почему, допустим, не взять под управление? Отдать какой-нибудь "Интер РАО", компании управленческой. Пусть управляют и платят государству за это деньги. А когда закончатся санкции, мы им вернем ", — заявил банкир в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы же предлагали западным банкам, европейским обмен активами. И они были готовы, но… И даже ЕЦБ нам ответил, что это не наша функция, это давайте в Брюссель, в ЕС. ЕС, конечно, разрешение не дает, невзирая на то, что это в их интересах. А сейчас эти банки пытаются уйти. Я считаю, что нельзя им давать просто так уйти, продать даже задешево. Должно же быть чувство справедливости", — добавил также банкир.

Как следовало из отчетности Fortum, обнародованной в марте, энергоконцерн продолжает процесс продажи своих активов в РФ, но фиксирует неопределенность вокруг получения разрешения на это от российских властей.