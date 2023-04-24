МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Отказ в проведении финансовых транзакций российских IT-компаний, попавших под санкции Украины, иностранными банками скорее связан с отдельными решениями конкретных финансовых организаций, чем с политикой центральных банков государств, в таком случае логичным будет открыть счет в другом банке страны, поделился мнением с РИА Новости генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Индия проявляет большой интерес к российским IT-продуктам и разработкам

Ранее в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что на фоне санкций Украины российским IT-компаниям начали отказывать в проведении финансовых транзакций банки других стран.

"Пока что украинские санкции мало влияли на ограничения других стран по отношению к российским IT-компаниям. Почему банками было принято такое решение — непонятно. Тут два варианта. Первый: это решение центрального банка страны и тогда все банки выполняют этот приказ. Второй вариант: это когда каждый банк начинает что-то свое делать. Пока, мне кажется, что это второй вариант. И в таком случае было бы логично открыть счет в другом банке страны", — сказал Кусков.

По словам эксперта, компании, попавшей под санкции, можно также попробовать открыть счет в другой стране.

В середине апреля Владимир Зеленский ввел специальные санкции сроком на десять лет в отношении 254 российских и белорусских компаний, среди которых "Яндекс", "Рамблер" и другие IT-предприятия.