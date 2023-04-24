БЕРЛИН, 24 апр — ПРАЙМ. Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, включил в один из пунктов соглашения о продаже бизнеса в России обратный выкуп активов, сообщил в понедельник на встрече акционеров финансовый директор компании Марко Свобода. Костин предложил брать под управление активы уходящих компаний

"Через несколько лет Henkel сможет воспользоваться возможностью обратного выкупа российского бизнеса", — пишет агентство Рейтер, цитируя Свободу.

В минувший четверг Henkel сообщил, что заключил соглашение о продаже бизнеса в России с консорциумом местных инвесторов, сумма сделки составит 600 миллионов евро (около 54 миллиардов рублей). Представитель Henkel сообщил агентству Рейтер, что концерн понесёт потери от продажи бизнеса в России.

В состав консорциума, который будет владеть российскими активами Henkel, вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. В пресс-релизе компании отмечалось, что все необходимые согласования со стороны государственных органов были получены и закрытие сделки ожидается в ближайшее время.

Весной прошлого года Henkel объявил об выходе из бизнеса в России. В начале года "Henkel Россия" начала вести деятельность как самостоятельная компания Lab Industries. В финансовой отчетности за 2022 год компания указывала, что планирует завершить продажу российских активов в первом квартале 2023 года.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. В числе брендов компании — клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.