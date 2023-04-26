МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Росимущество допустило дополнение списка зарубежных компаний, которые могут перейти под внешние управление в соответствии с новым указом президента России Владимира Путина, следует из сообщения Росимущества. Финэксперт оценил последствия внешнего управления активами для рынка акций

"При необходимости перечень предприятий, находящихся под внешним управлением, может быть расширен", — сказано в сообщении ведомства.

В отношении уже принятого решения Росимущество отметило, что внешнее управление вводится точечно в отношении генерирующих активов, "имеющих первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики". Также указывается, что подобный подход позволяет обеспечить бесперебойную работу значимых для экономики компаний и исключить риски влияния политической позиции ряда недружественных стран, способной оказать негативное воздействие на экономическую и энергетическую безопасность России.

В Росимуществе также заявили, что новый указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов. "Внешнее управление носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения. Внешний управляющий получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их значением для экономики России", — говорится в сообщении.

Введение внешнего управления способствует сохранению инвестиционного климата в России и сокращению оттока капитала из страны, также добавляет Росимущество.

Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. И утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества: 83,73% акций российской "Юнипро" (принадлежит немецкой Uniper) и 98% акций компании "Фортум" (принадлежит финской Fortum).