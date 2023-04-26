МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Росимущество допустило дополнение списка зарубежных компаний, которые могут перейти под внешние управление в соответствии с новым указом президента России Владимира Путина, следует из сообщения Росимущества.

График

Финэксперт оценил последствия внешнего управления активами для рынка акций

"При необходимости перечень предприятий, находящихся под внешним управлением, может быть расширен", — сказано в сообщении ведомства.

В отношении уже принятого решения Росимущество отметило, что внешнее управление вводится точечно в отношении генерирующих активов, "имеющих первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики". Также указывается, что подобный подход позволяет обеспечить бесперебойную работу значимых для экономики компаний и исключить риски влияния политической позиции ряда недружественных стран, способной оказать негативное воздействие на экономическую и энергетическую безопасность России.

В Росимуществе также заявили, что новый указ не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов. "Внешнее управление носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения. Внешний управляющий получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их значением для экономики России", — говорится в сообщении.

Введение внешнего управления способствует сохранению инвестиционного климата в России и сокращению оттока капитала из страны, также добавляет Росимущество.

Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. И утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества: 83,73% акций российской "Юнипро" (принадлежит немецкой Uniper) и 98% акций компании "Фортум" (принадлежит финской Fortum).