МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Финская государственная энергетическая компания Fortum, российские активы которой попали во временное управление Росимущества, заявила, что пока не получала официального подтверждения от российских властей, компания понимает, что указ президента РФ не влияет на ее право собственности в России, и настоящее время изучает ситуацию. Росимущество допустило рост числа зарубежных фирм под внешним управлением

"На данный момент Fortum не получил официального подтверждения от российских властей, и компания в настоящее время изучает ситуацию… В настоящее время Fortum понимает, что новый указ не влияет на право собственности компании в России. Однако остается неясным, как это повлияет, например, на деятельность Fortum в России или на текущий процесс отчуждения активов", — говорится в пресс-релизе, который вышел в среду.

Fortum опубликует дополнительную подтвержденную информацию, как только она будет доступна, уточняет корпорация.

Поздно вечером во вторник президент России Владимир Путин утвердил перечень иностранных активов, которые попадают во временное управление Росимущества из-за изъятия российских активов за рубежом, среди них — доли в "Фортум" и" Юнипро", следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Fortum является крупнейшим инвестором Финляндии в экономику России, один из крупнейших иностранных инвесторов в российской электроэнергетике. Как указано на сайте компании, инвестиции корпорации Fortum в российскую электроэнергетику составляют примерно 2,5 миллиарда евро.

Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер — "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику в России. Согласно финансовой отчетности Fortum, на конец 2022 года в российском подразделении компании работали 2724 человека.