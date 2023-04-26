МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что направил Владимиру Путину предложения установить регламент полномочий полиции при проверке предпринимателей. Эксперты подсчитали упущенную выручку ушедшего из России крупного бизнеса

Краснов напомнил, что на 2023 год Генпрокуратура санкционировала менее 100 тысяч проверок из заявленных надзорно-контрольными органами. Принимались предложения исключительно в отношении объектов, создающих высокую угрозу причинения вреда. А при согласовании внеплановых мероприятий доля отказов составила почти 70%.

"К сожалению, данные достижения зачастую обесцениваются вмешательством в хозяйственную деятельность сотрудников полиции. Проводимые внепроцессуальные проверки без регистрации сообщений о преступлении не входят в число основных задач по охране правопорядка, являются подменой функции контролирующих ведомств", — сказал Краснов во время ежегодного отчета в Совете Федерации.

Согласно законодательству, пояснил он, соблюдение моратория и согласование с прокурором на проведение проверок не распространяются на полицию.

"По итогам мероприятий возбуждаются административные производства. За последние два года составлено свыше 65 тысяч таких протоколов. За каждым из них общение предпринимателя с человеком в форме. Уверен, вы понимаете прекрасно, что это такое. Очевидно, что данная ситуация нуждается в дополнительной регламентации. Соответствующее предложение направлено мною президенту", — сообщил Краснов.