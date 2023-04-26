ТАШКЕНТ, 26 апр — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует ежегодно производить 15 тысяч Lada Vesta NG в Узбекистане, в перспективе намерен занять 10% рынка страны, выпуская 30 тысяч автомобилей нескольких моделей Lada в год, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. ВТБ ожидает рекордных объемов выдачи автокредитов в России в 2023 году

Речь идет о возобновлении сборки машин бренда на местном заводе ADM Jizzak.

"Мы нацелены на стратегическое партнерство. Мы даем для производства наш флагманский продукт — Lada Vesta NG. Готовы в дальнейшем идти не только на SKD (крупноузловая сборка — ред.), но и на полную сборку автомобиля, включая окраску и сварку", — сказал он.

"В ближайшее время мы готовы возобновить выпуск — главное, чтобы наши партнеры были готовы, — на уровне 15 тысяч автомобилей в год. В целом наш целевой ориентир — это 30 тысяч автомобилей в год, то есть примерно 10% от рынка Узбекистана, который сегодня составляет 300 тысяч, но речь идет не только о Lada Vesta. Это уже несколько моделей, включая Lada Granta", — добавил топ-менеджер.

Вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев считает, что спрос на автомобили Lada в стране будет — автомобиль найдет своего покупателя по цене, качеству и даже благодаря ностальгии. "АвтоВАЗ" повысит цены на Lada с 1 мая

"У предприятия есть планы довести производство автомобилей марки Vesta до 15 тысяч, мы абсолютно поддерживаем. Хочу отметить, что есть определенная категория потребителей на этот автомобиль. По разным причинам: начиная от удобства, качества, цены, заканчивая, может быть, ностальгией. Поэтому я считаю, что спрос будет. Эта компания и маркетинговые исследования делала, а для нас это рынок, это конкуренция, это еще один автомобиль, и у нас большие планы по развитию автомобильный индустрии, поэтому мы всегда говорим "Добро пожаловать", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о спросе на Lada в стране.

Во вторник президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщил, что компания намерена возобновить сборку автомобилей в Узбекистане на местном заводе ADM Jizzak, начнет с модели Lada Vesta NG.

"АвтоВАЗ" рассчитывает ежегодно производить 15 тысяч Lada Vesta NG в Узбекистане, в перспективе намерен занять 10% рынка страны, выпуская 30 тысяч машин нескольких молей Lada.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).