Глава "АвтоВАЗа" Соколов: компания намерена занять 10 процентов рынка Узбекистана
ТАШКЕНТ, 26 апр — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" планирует ежегодно производить 15 тысяч Lada Vesta NG в Узбекистане, в перспективе намерен занять 10% рынка страны, выпуская 30 тысяч автомобилей нескольких моделей Lada в год, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
Речь идет о возобновлении сборки машин бренда на местном заводе ADM Jizzak.
"Мы нацелены на стратегическое партнерство. Мы даем для производства наш флагманский продукт — Lada Vesta NG. Готовы в дальнейшем идти не только на SKD (крупноузловая сборка — ред.), но и на полную сборку автомобиля, включая окраску и сварку", — сказал он.
"В ближайшее время мы готовы возобновить выпуск — главное, чтобы наши партнеры были готовы, — на уровне 15 тысяч автомобилей в год. В целом наш целевой ориентир — это 30 тысяч автомобилей в год, то есть примерно 10% от рынка Узбекистана, который сегодня составляет 300 тысяч, но речь идет не только о Lada Vesta. Это уже несколько моделей, включая Lada Granta", — добавил топ-менеджер.
Вице-премьер Узбекистана Жамшид Ходжаев считает, что спрос на автомобили Lada в стране будет — автомобиль найдет своего покупателя по цене, качеству и даже благодаря ностальгии.
"У предприятия есть планы довести производство автомобилей марки Vesta до 15 тысяч, мы абсолютно поддерживаем. Хочу отметить, что есть определенная категория потребителей на этот автомобиль. По разным причинам: начиная от удобства, качества, цены, заканчивая, может быть, ностальгией. Поэтому я считаю, что спрос будет. Эта компания и маркетинговые исследования делала, а для нас это рынок, это конкуренция, это еще один автомобиль, и у нас большие планы по развитию автомобильный индустрии, поэтому мы всегда говорим "Добро пожаловать", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о спросе на Lada в стране.
Во вторник президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщил, что компания намерена возобновить сборку автомобилей в Узбекистане на местном заводе ADM Jizzak, начнет с модели Lada Vesta NG.
"АвтоВАЗ" рассчитывает ежегодно производить 15 тысяч Lada Vesta NG в Узбекистане, в перспективе намерен занять 10% рынка страны, выпуская 30 тысяч машин нескольких молей Lada.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).
https://1prime.ru/business/20230426/840475979.html