МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Главная цель указа президента России Владимира Путина о внешнем управлении иностранными активами — создать компенсационный фонд в ответ на экспроприацию российского имущества за границей, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Финский Fortum прокомментировал решение российских властей по активам

"Главная цель указа — это формирование компенсационного фонда для возможного применения зеркальных мер в ответ на незаконную экспроприацию российских активов за рубежом", — сказал он.

Песков также отметил, что Запад разрабатывает нормативную базу, позволяющую перейти от временного управления к фактической конфискации российских активов, а указ стал ответом на такие агрессивные действия.

"Это было связано с тем, что указ принятый является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые направлены у них на создание нормативной базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом. Собственно эта инициатива зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний. Потому что в ряде государств наблюдается планомерный переход от временного управления к фактической конфискации", — пояснил пресс-секретарь.

В качестве еще одной меры Песков назвал обеспечение стабильной работы значимых для экономики компаний и исключение рисков.

"Это (указ) позволит нам просто обеспечить стабильную работу значимых для экономики компаний и исключить риски, когда позиция недружественных стран будет негативно сказываться на нашей экономике", — сказал он.

Внешний управляющий в это время, по словам пресс-секретаря, "получает полномочия, которые позволяют ему обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их назначением для экономики России".

При этом Песков отметил, что действие указа не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их имущества. Финэксперт оценил последствия внешнего управления активами для рынка акций

"Внешнее управление вводится точечно в отношении генерирующих активов, которые имеют первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики", — заявил он.

По словам Пескова, перечень иностранных компаний, временное управление которыми Россия возьмет на себя в качестве ответной меры, может быть расширен.

"При необходимости этот перечень предприятий, которые находятся под внешним управлением, конечно, может быть расширен", — сказал он и добавил, что указ начинает действовать с момента его подписания.

Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. И утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества: 83,73% акций российской "Юнипро" (принадлежит немецкой Uniper) и 98% акций компании "Фортум" (принадлежит финской Fortum).

Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер — "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику в России. Согласно финансовой отчетности Fortum, на конец 2022 года в российском подразделении компании работали 2724 человека.