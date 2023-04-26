МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Немецкий энергохолдинг Uniper изучает ситуацию вокруг своего российского подразделения "Юнипро" в связи с его передачей в управление Росимущества, сообщила компания. Финский Fortum прокомментировал решение российских властей по активам

Президент России Владимир Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Он утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества: 83,73% акций российской "Юнипро" (принадлежит немецкой Uniper) и 98% акций компании "Фортум" (принадлежит финской Fortum).

"В настоящее время Uniper изучает правовую ситуацию. В случае с Uniper речь идет о 83,73% акций "Юнипро", зарегистрированной в России и насчитывающей более 4 тысяч сотрудников", — говорится в сообщении Uniper.

Компания отмечает, что Uniper уже принял решение о продаже этого пакета летом 2021 года, и осенью 2021 года проинформировал об этом российское правительство. В сентябре 2022 года был подписан контракт с российским покупателем.

"Кроме того, с конца 2022 года Uniper де-факто уже не может осуществлять операционный контроль над "Юнипро". В балансовом отношении "Юнипро" деконсолидирован и практически полностью списан с конца 2022 года", — добавляет компания. В Кремле назвали цель указа внешнем управлении иностранными активами

Перешедшая под внешнее управление Росимущества российская дочка немецкой Uniper — электроэнергетическая компания "Юнипро" — обеспечивала до 20% неочищенной прибыли в материнской структуре, а стоимость этого актива оценивалась в 4,4 миллиарда евро, следует из финансовой отчетности Uniper.

Согласно информации на сайте немецкой компании, "Юнипро" управляет в России пятью электростанциями общей мощностью более 11 ГВт, на которых работает около 4300 человек. Согласно размещенному там же сообщению, "скорректированный показатель EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов — ред.) Unipro в 2021 финансовом году составил 230 миллионов евро, что составляет чуть менее 20% от операционного результата материнской Uniper (EBIT)". А в скорректированной чистой прибыли на "Юнипро" тогда пришлось около 160 миллионов евро из 743 миллионов.

По итогам же 2022 года Uniper, столкнувшаяся с серьезными проблемами на фоне газового кризиса в Европе и национализированная властями Германии, отчиталась о чистом убытке в размере 19,1 миллиарда евро (скорректированный составил 7,4 миллиарда евро). При этом компания также заявила об исключении из отчетности российской "Юнипро" и о списании в связи с этим 4,4 миллиарда евро.